Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
В России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Банк России.
В сообщении регулятора отмечается, что внесение новых компаний расширит список вдвое. Сами организации называться не будут, а информация об их включении в перечень будет присылаться руководству в индивидуальном порядке.
Компониям, помимо отчёта об активах и обязательствах в иностранной валюте, необходимо будет предоставлять информацию об остатках на рублёвых счетах за рубежом и задолженностях в рублях перед нерезидентами. Информация должна предоставляться на консолидированной основе.
В Центробанке отметили, что введение мер по ужесточению мониторинга позволит точнее контролировать валютные потоки крупного бизнеса.
Читайте также:
Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»
Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике
Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ
Компониям, помимо отчёта об активах и обязательствах в иностранной валюте, необходимо будет предоставлять информацию об остатках на рублёвых счетах за рубежом и задолженностях в рублях перед нерезидентами. Информация должна предоставляться на консолидированной основе.
Читайте также:
Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»
Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике
Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ
Анастасия Чинкова