Центробанк вновь повысил ключевую ставку

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Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.
Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.
Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше. О том же ранее заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.
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Анастасия Чинкова