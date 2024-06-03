Уголь для Евросоюза подорожал в 1,5 раза после введения эмбарго против России

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В январе-марте 2024 года стоимость угля, импортированного Евросоюзом, выросла до 184 евро за тонну. До введения санкций против России она составляла 120 евро за тонну.
Такие цифры следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основе данных европейской таможни. Агентство напоминает, что ЕС ввёл эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого санкционного пакета, а заработали ограничения с 10 августа 2022 года.
В абсолютном выражении среднемесячные затраты стран Евросоюза на каменный уголь в январе-марте 2024 года составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году. Казалось бы, всего на 9% больше. Однако следует учитывать, что за тот же период объём закупок снизился на 29% и составил 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.
Таким образом, средняя цена одной тонны угла за указанный период выросла в полтора раза — до 184 евро по сравнению со 120 евро до введения эмбарго.
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В абсолютном выражении среднемесячные затраты стран Евросоюза на каменный уголь в январе-марте 2024 года составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году. Казалось бы, всего на 9% больше. Однако следует учитывать, что за тот же период объём закупок снизился на 29% и составил 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.
Таким образом, средняя цена одной тонны угла за указанный период выросла в полтора раза — до 184 евро по сравнению со 120 евро до введения эмбарго.
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Александр Бойцов