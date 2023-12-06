В Германии перекрыли дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы

Фото: iStock/picturesd
Полиция в Германии закрыла дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за обнаруженного в автомобиле россиянина муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии в автомобиле 43-летнего россиянина был обнаружен предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибор был подключён к аккумулятору.
Полиция в экстренном порядке закрыла границу, а также приостановила движение в обе стороны.
Прибывшие на метро происшествия сапёры установили, что предмет, которой был принят за взрывное устройство, оказался муляжом. Движение на дороге было восстановлено через два часа.
Сотрудники полиции продолжают расследовать детали инцидента, а также повторно досматривают автомобиль.
Читайте также:
Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии
В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова
«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
Полиция в экстренном порядке закрыла границу, а также приостановила движение в обе стороны.
Сотрудники полиции продолжают расследовать детали инцидента, а также повторно досматривают автомобиль.
Читайте также:
Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии
В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова
«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
Анастасия Чинкова