Украина выплатит миллиарды долларов МВФ за обслуживание кредитов

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В 2024 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 2,19 миллиарда SDR – около 2,9 миллиарда долларов – за обслуживание ранее выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Отмечается, что пик выплат придется на март и сентябрь текущего года – каждый раз МВФ необходимо выплачивать 705,5 миллиона долларов.
По данным МВФ, Украине также придется выплатить 3,03 миллиарда долларов в 2025 году, 2,55 миллиарда долларов – в 2026 году, 1,63 миллиарда долларов – в 2027 году и еще 1 миллиард SDR к 2030 году. В общей сложности Киеву придется выплатить 14,406 миллиарда долларов США.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного третьего транша кредита в размере около 880 миллионов долларов США.
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По данным МВФ, Украине также придется выплатить 3,03 миллиарда долларов в 2025 году, 2,55 миллиарда долларов – в 2026 году, 1,63 миллиарда долларов – в 2027 году и еще 1 миллиард SDR к 2030 году. В общей сложности Киеву придется выплатить 14,406 миллиарда долларов США.
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Александр Климов