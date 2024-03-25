Раскрыты детали, указывающие на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/Tomas Ragina
Есть как минимум три детали, которые косвенно указывают на причастность украинских спецслужб к трагедии теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщили «Известия» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В первую очередь эксперты обратили внимание на способ вербовки. По их словам, украинские спецназовцы тесно сотрудничают с экстремистскими проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.
Вторая деталь заключается в том, что преступники направились к украинской границе, чтобы избежать правосудия. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной информации, Украина готовит «окно для перехода границы террористами». Источники «Известий» подтвердили эту информацию и отметили, что их целью может быть Белоруссия.
Третий аргумент в пользу этой теории – тип оружия, которое использовали нападавшие. Такое оружие используется в зонах специальной военной операции (СВО).
В настоящее время оружие, оставленное задержанными по подозрению в совершении терактов, проходит баллистическую, трассологическую и другие экспертизы.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Читайте также:
«Украина планирует провокацию с химоружием»: Постпред РФ при ОЗХО – о планах Киева
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал фото из Стамбула
В США назвали причину теракта в Подмосковье
«От их имени часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане. Много последователей "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"находятся на территории Украины и воюют в ичкерийском батальоне в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ)», – подчкернул один из собеседников издания.
«Гораздо логичнее было раствориться среди миллионов мигрантов, работающих здесь, а не двигаться в хорошо контролируемые приграничные районы. Это может означать, что они – расходный материал. Им обещали "окно", но использовали и подставили», – выразил мнение в беседе с изданием эксперт по антитеррористической деятельности.
Третий аргумент в пользу этой теории – тип оружия, которое использовали нападавшие. Такое оружие используется в зонах специальной военной операции (СВО).
«В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта», – отметил один из собеседников издания.
В настоящее время оружие, оставленное задержанными по подозрению в совершении терактов, проходит баллистическую, трассологическую и другие экспертизы.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Читайте также:
«Украина планирует провокацию с химоружием»: Постпред РФ при ОЗХО – о планах Киева
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал фото из Стамбула
В США назвали причину теракта в Подмосковье
Александр Климов