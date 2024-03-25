В США назвали причину теракта в Подмосковье

Фото: iStock/zabelin
В связи с выводом войск США из Афганистана теракты в Подмосковье стали возможны и могут повториться на территории США, высказался заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.
Он заявил, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа ИГИЛ* «фактически обанкротилась».
Рубио подчеркнул, что новые афганские власти не в состоянии эффективно бороться с террористами.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Запад стремится столкнуть Россию и «Пытается столкнуть Россию с исламским миром»исламский мир.
До этого Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
Читайте также:
«Пытается столкнуть Россию с исламским миром»: Депутат Затулин – о Западе
«США приложили руку к созданию ИГИЛ»: Захарова – о террористической группировке
В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»
* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
«У них оставалось меньше тысячи боевиков, (...) а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», – рассказал Рубио.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Запад стремится столкнуть Россию и «Пытается столкнуть Россию с исламским миром»исламский мир.
До этого Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
Читайте также:
«Пытается столкнуть Россию с исламским миром»: Депутат Затулин – о Западе
«США приложили руку к созданию ИГИЛ»: Захарова – о террористической группировке
В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»
* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов