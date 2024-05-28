ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса

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Федеральная налоговая служба временно приостанавливала для нескольких крупных банков возможность дистанционно предоставлять клиентам услугу по регистрации ИП и ООО. Об этом информирует РБК.
Отмечается, что доступ временно приостанавливался для Сбербанка и ВТБ. Ограничения коснулись и Альфа-банка, но его представитель пояснил, что финансовая организация от сервиса не была отключена.
Примечательно, что данная ситуация не успела отразиться на клиентах, однако затронула проблему, с которой сталкиваются многие граждане РФ при регистрации ИП и ООО, — регулярные звонки от банков с предложением дополнительных услуг. В настоящее время физлицо подать заявление на открытие нового бизнеса на сайте ФНС.
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