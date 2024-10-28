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В деревне Юдино открыли новый ТРЦ со ста магазинами

28 октября 2024, 16:24
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском городском округе открыли многофункциональный торгово-развлекательный центр «ОДИПАРК». Он расположен в деревне Юдино и вмещает около 100 магазинов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В открытии ТРЦ «ОДИПАРК» принял участие глава округа Андрей Иванов. Общая площадь нового ТРЦ – 32 тыс. кв. метров, сдаваемая – около 23 тыс. В торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан.
«Торговля – двигатель экономики. Несмотря на санкции, в нашей стране она активно развивается. Лучший показать того, что в России всё стабильно, – открытие торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. «ОДИПАРК» – это 3 млрд. рублей инвестиций, 500 новых рабочих мест и 175 млн. рублей налогов ежегодно, современна архитектура и высокий уровень обслуживания», – заявил Иванов.


ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.

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В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров
28 октября 2024, 16:13

Фото: iStock / Grigorenko

В Подмосковье появится завод по производству сыров премиального качества. Его в Ленинском городском округе запускает агропромышленный комплекс «Рота-Агро».
Мощность предприятия превысит 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проверки выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
«Запуск завода позволит сохранить безупречное качество продукта и при этом существенно расширить географию поставок. В планах компании также расширение ассортимента и строительство ещё одного производства для сортов сыра с голубой плесенью», - поделилась планами управляющий партнер ГК «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина).
Площадь завода порядка 6 тыс. кв. м. Предприятие оснащено новейшим оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.

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#инвестиции
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Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
Путин: экономика РФ продолжает расти, за январь-август ВВП прибавил 4,2%
28 октября 2024, 15:30

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил о стремительном росте российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отмечается, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако, несмотря на это, экономика страны продолжает стремительно расти.

Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.

На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#россия
#экономика
#ввп
#ключевая ставка
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В России предупредили об «идеальном шторме» в экономике в 2025 году
Инвестбанкир Коган: в экономике России в 2025 году случится «идеальный шторм»
28 октября 2024, 13:56

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале.
Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

По словам Когана, в России произойдёт падение ВВП, при этом его размер неизвестен, а является «вопросом более чем творческим».

Экономист заявил, что к этому приведут сразу несколько факторов. Во-первых, Банк России пообещал в предстоящем году проводить жёсткую денежно-кредитную политику. На заседании от 25 октября было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордного 21%, также был пересмотрен прогноз по ней в сторону резкого увеличения.

Во-вторых, ожидается, что рост доходов будет превышать рост расходов. То есть, ожидается жесткая фискальная политика. А третьим фактором Коган назвал серьёзную макропруденциальную политику, в рамках которой будет ужесточаться выдача кредитов россиянам и представителям бизнеса с целью снижения рисков. Также влияние на ситуацию окажет отмена льготной ипотеки.

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#банк россии
#ввп
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Бизнесу приходится отдавать спецтехнику из лизинга
РБК: У российского бизнеса чаще забирают сданную в лизинг спецтехнику
28 октября 2024, 13:04

Фото: iStock/ ake1150sb

Представители лизинговых компаний начали фиксировать случаи, когда у предпринимателей отбирают спецтехнику, сданную в лизинг, сообщает «РБК».
Лизинг — аренда движимого имущества на долгий период. До завершения срока действия договора у арендатора есть право выкупить его.

Под удар попали представители малого и среднего бизнеса. Изъятие специализированной техники связывают с повышением Центральным Банком ключевой ставки до 21%.

Скоро рынок специальной техники в России будет падать, говорит глава компании «Стройтех» Александр Липский. Рост утильсбора с 1 января 2025 года тоже повлияет на состоятельность лизинговых компаний. Все эти критерии поспособствуют сокращению бюджета из-за пошлин и утильсбора на новые машины. В ​ближайшие ​два или четыре месяца в Россию завезут меньшее количество специальной техники.

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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов России по науке и технологиям
28 октября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область включена в топ-5 рейтинга по развитию науки и технологий по итогам 2023 года, свидетельствует исследование РИА Новости. Подмосковье замкнуло пятёрку сильнейших.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
«На эти регионы приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам прошедшего года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, большим числом научно-исследовательских институтов, работой высокотехнологичных производств», – говорится в комментарии к рейтингу.
Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область

Как сказано в исследовании, развитие науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в разных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения.

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#подмосковье
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ВТБ повысил максимальную ставку по рублёвым депозитам до 22% годовых
28 октября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/alexialex

С 28 октября ВТБ повысил ставки по вкладам. Например, максимальная ставка по депозитам в рублях на полгода теперь будет составлять 22%.
В среднем ставки по вкладам выросли на один процентный пункт, передаёт РБК. Специалисты ВТБ ожидают, что в ближайшее время и другие банки начнут поднимать ставки по вкладам в пределах от одного до полутора процентных пункта. Это откроет финансово-кредитным организациям новые возможности для привлечения клиентов, особенно учитывая традиционно высокий спрос на вклады в четвёртом квартале.

Аналитики ВТБ полагают, что к концу года рынок привлечения может достичь 56,3 триллиона рублей. Это составит прирост в 27%. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%, указали в банке.

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Силуанов: создание платежной системы стран БРИКС жизненно необходимо
27 октября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/chrisman

Создание платежной системы государств объединения БРИКС — жизненная необходимость, заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Чиновник отметил, что нужна альтернатива при сбоях привычной существующей системы, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.
«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — прокомментировал Силуанов.

Перед этим экс-вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркивал, что ограничительные меры против России не являются благом для развития экономики. Он также отмечал, что у санкций все же есть вторичные положительные результаты.

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#мир
#россия
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#новости
#антон силуанов
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Дворкович: санкции не являются благом для экономического развития
27 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Leestat

Антироссийские санкции не являются благом для экономического развития, заявил в беседе с изданием Forbes бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — прокомментировал Дворкович.

Экономист добавил, что ограничения иногда приводят к вторичным положительным результатам. К примеру, подчеркнул Дворкович, ограничительные меры хорошо сказались на дисциплине страны.

Санкции против России стали вводить с февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Часть иностранных компаний отказалась продолжить работу в РФ.

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#мир
#россия
#санкции
#экономика
#новости
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Названы топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых
РБК представил топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25%
27 октября 2024, 13:22

Фото: iStock/ultramarine5

Банк России повысил ключевую ставку до рекородного показателя в 21% годовых, в связи с чем агентство РБК составило топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых.
По информации агентства, на первом месте расположился «Транскапиталбанк» со ставкой 25% годовых на депозиты от 300 тысяч рублей сроком в один месяц. На втором — «Уралсиб» и «Экспобанк» с 23% на более долгие сроки. Следом идут «МКБ» и «Солидарность», которые предлагают вклады со ставкой 22% годовых сроком до полугода.

Крупные банки «ВТБ» и «Альфа-Банк», отмечает РБК, предлагают ставки от 20% до 21% годовых, «ДОМ.РФ» — 20.9%, «Ингосстрах Банк» — 21,2%, а «Т-Банк»— 21,01%.

Ранее ЦБ РФ изменил ожидаемую в 2025 году ключевую ставку. Изначально она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.

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