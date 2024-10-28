В деревне Юдино открыли новый ТРЦ со ста магазинами

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В Одинцовском городском округе открыли многофункциональный торгово-развлекательный центр «ОДИПАРК». Он расположен в деревне Юдино и вмещает около 100 магазинов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В открытии ТРЦ «ОДИПАРК» принял участие глава округа Андрей Иванов. Общая площадь нового ТРЦ – 32 тыс. кв. метров, сдаваемая – около 23 тыс. В торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан.
ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.
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«Торговля – двигатель экономики. Несмотря на санкции, в нашей стране она активно развивается. Лучший показать того, что в России всё стабильно, – открытие торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. «ОДИПАРК» – это 3 млрд. рублей инвестиций, 500 новых рабочих мест и 175 млн. рублей налогов ежегодно, современна архитектура и высокий уровень обслуживания», – заявил Иванов.
ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.
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Лора Луганская