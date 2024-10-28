Строительная готовность Консультативно-диагностического центра в Ромашково достигла 56%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово
Готовность консультативно-диагностического центра в Ромашково составляет 56%. Глава района Андрей Иванов, главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев и будущая руководительница центра Мария Благовская оценили работу подрядчика и отметили высокий темп строительства. В настоящее время на объекте работают 121 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
«Строительная готовность объекта уже превысила 56%. Подрядчик практически закрыл тепловой контур здания. Сейчас продолжается установка окон и витражей, ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и инженерных систем», — рассказал ИвановПосле ввода в эксплуатацию Центр станет частью структуры Одинцовской областной больницы. Он сможет принимать до 350 пациентов в смену. Глава района подчеркнул, что медицинское обслуживание будет доступно для всех жителей муниципалитета по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Центр будет медицинским учреждением третьего уровня и сможет закрыть практически все потребности жителей Одинцовского округа в высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь будет установлено 6 единиц самого современного «тяжёлого» медоборудования экспертного уровня, оснащенного системами искусственного интеллекта, включая КТ, МРТ, УЗИ, аппаратуру денситометрии. Также в Центре разместится собственная лаборатория», — сообщил Иванов.Для диагностики полученных результатов будет использоваться искусственный интеллект, что минимизирует влияние человеческого фактора и вероятность врачебных ошибок.
Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил о начале подбора медицинского персонала. В центре будут работать 160 врачей и около 100 медицинских сестёр.
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