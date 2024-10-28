В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово
Капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова продолжается. Реконструкция медицинского учреждения площадью более девяти тысячи квадратных метров началась в 2023 году, и на сегодняшний день выполнено около 70% работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил больницу для проверки хода работ.
Здание было построено в 1976 году. Оно является одним из старейших хирургических корпусов в Московской области. После ремонта в больнице появятся четырёхместные палаты с санузлами, операционные и реанимационные блоки.
Кроме того, планируется оборудовать хирургические, урологические, гинекологические, нейрохирургические, реанимационные и другие отделения. В больнице будут доступны компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентгенологические исследования.
В обновлённом отделении экстренной госпитализации будет внедрена система распределения пациентов на три потока:
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«На данный момент на площадке 110 человек и пять единиц техники. С декабря начнутся пусконаладочные работы, соответственно, увеличим количество людей», — сообщил Иванов.
Здание было построено в 1976 году. Оно является одним из старейших хирургических корпусов в Московской области. После ремонта в больнице появятся четырёхместные палаты с санузлами, операционные и реанимационные блоки.
Кроме того, планируется оборудовать хирургические, урологические, гинекологические, нейрохирургические, реанимационные и другие отделения. В больнице будут доступны компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентгенологические исследования.
В обновлённом отделении экстренной госпитализации будет внедрена система распределения пациентов на три потока:
- «зелёный» — пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа;
- «жёлтый» — пациенту со средним уровнем тяжести будет оказана оперативная помощь;
- «красный» — пациент в критическом состоянии будет незамедлительно в палату противошоковой терапии.
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Дайана Хусинова