В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса

«Работы стартовали в начале лета. За несколько месяцев спортивное ядро преобразилось: благоустроена территория, уложено новое покрытие на площадках и искусственный газон на поле, установлено новое современное спортивное оборудование, сделана трибуна для зрителей. Теперь это, по сути, новая зона для занятия спортом и физкультурой, отвечающая всем требованиям сегодняшнего дня», — сообщил Иванов.

За последние годы спортивные объекты и покрытия сильно износились. В этом году началась масштабная реконструкция стадиона. Обновлённый объект посетил глава Одинцовского района Андрей Иванов.Теперь на обновлённом стадионе каждый сможет найти разнообразные возможности для активного отдыха. Для жителей будут доступны футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, разнообразные тренажёры, включая зону для занятий боксом. Также рабочие установили песчаное покрытие для игры в пляжный волейбол.





«Я живу в этом Городке с девяносто пятого года, с самого его основания и, конечно, раньше такой красоты не было. Сделали все для людей. Очень хочется сказать спасибо за то, что при реконструкции учитывали все просьбы жителей. Действительно проделан очень большой объем работы, получился прекрасный стадион», — отметил тренер по теннису Сергей Стародумов.