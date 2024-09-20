Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

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Ассоциация «Ростелесеть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что «Ростелесеть» попросила ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.
Согласно мнению ассоциации, ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.
Напомним, в понедельник, 16 сентября, Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы видеохостинга YouTube в России.
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Согласно мнению ассоциации, ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.
Напомним, в понедельник, 16 сентября, Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы видеохостинга YouTube в России.
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Екатерина Коршунова