В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году

Фото: iStock/mizar_21984
Размер материнского капитала на первого ребенка может увеличиться до 646 000 рублей в следующем году. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей – при рождении второго», – заявила она.
Депутат подчеркнула, что на 2025 год выделено 694,2 миллиарда рублей, после 1 февраля 2024 года при рождении первого ребенка будет выплачиваться 630,4 тысячи рублей, а при рождении второго – 833 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что большинство россиян (60 %) откладывают на первый взнос по ипотеке от одного до трех лет. Шестая часть участников опроса купила квартиру на маткапитал.
Читайте также:
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%
Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал
В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
Александр Климов