В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году

Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в Центральном федеральном округе и в России, выпуская 25,8% от общего объёма этого вида сладости в ЦФО и 11,9% – в стране. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.