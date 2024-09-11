В Химках с начала года заработали 2,5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В городском округе Химки с начала года начали работу более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Новую работу нашли свыше 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что такие показатели позволяют Химкам занимать лидирующие позиции в регионе по развитию предпринимательства. Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
Всего в округе – около 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Более 13 тыс. из них – индивидуальных предприниматели, 7,5 тыс. – муниципальные предприятия, более 250 – средние и крупные. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей.
В администрации напомнили, что представители подмосковного бизнеса могут получить услуги на инвестиционном портале Московской области. Там собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.
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«Без сильной экономики сложно рассчитывать на решение масштабных задач. Нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, однако собственные ресурсы – это собственные ресурсы», – отметил Воробьёв.
Всего в округе – около 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Более 13 тыс. из них – индивидуальных предприниматели, 7,5 тыс. – муниципальные предприятия, более 250 – средние и крупные. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей.
В администрации напомнили, что представители подмосковного бизнеса могут получить услуги на инвестиционном портале Московской области. Там собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.
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Лора Луганская