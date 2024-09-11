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В Химках с начала года заработали 2,5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса

11 сентября 2024, 12:14
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Химки с начала года начали работу более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Новую работу нашли свыше 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что такие показатели позволяют Химкам занимать лидирующие позиции в регионе по развитию предпринимательства. Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
«Без сильной экономики сложно рассчитывать на решение масштабных задач. Нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, однако собственные ресурсы – это собственные ресурсы», – отметил Воробьёв.


Всего в округе – около 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Более 13 тыс. из них – индивидуальных предприниматели, 7,5 тыс. – муниципальные предприятия, более 250 – средние и крупные. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей.

В администрации напомнили, что представители подмосковного бизнеса могут получить услуги на инвестиционном портале Московской области. Там собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.

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Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам
РБК: Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
11 сентября 2024, 11:15

Фото: istockphoto/blinow61

Максимальные ставки по вкладам повысил Сбер, пишет РБК. Уточняется, что повышение коснулось вкладов «Лучший %», рост которого составил до 20% годовых и «Сбервклада» до 19%.
Как отметили журналисты, максимальный доход от вклада «Лучший %» можно получить только, если положить деньги на ближайшие три года, и доступно это для «новых» денег.

Чтобы получить повышенную ставку на «Сбервкладе» на срок от семи до девяти месяцев, нужно пользоваться подпиской «Сберпрайм», а также получать пенсию или зарплату в Сбербанке, проводить операции по картам.

Минимальные вложения составляют 100 тысяч рублей. В банке добавили, что такие условия являются привлекательными как для новых, так и для существующих клиентов.

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В семи подмосковных наукоградах заняты более 21 тыс. научных сотрудников
11 сентября 2024, 10:42

Фото: iStock / gorodenkoff

В наукоградах Московской области трудятся более 21 тысячи научных сотрудников. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего в регионе – семь наукоградов. Это Дубна, Жуковский, Черноголовка, Королёв, Реутов, Фрязино и Серпухов.
«На территории наукоградов области расположено 136 научно-производственных организаций, где трудоустроены свыше 21 тыс. научных работников. Самое большое число специалистов работает в Королёве – более 6,6 тыс. Среди крупнейших предприятий научно-промышленного комплекса муниципалитета – «РКК Энергия», ЦНИИмаш и АО «Композит», – отметила Зиновьева.
Вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где заняты 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких организаций, как ЦАГИ, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова и другие.

Третий по этому показателю – наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. Там расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова и другие организации.

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Каждый третий житель Подмосковья работает в малом и среднем бизнесе
10 сентября 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает второе место среди российских регионов по количеству компаний малого и среднего бизнеса.
На таких предприятиях работает почти треть жителей Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На долю компаний МСП приходится 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли 339 млрд рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть валового регионального продукта Подмосковья», – отметила зампред.
В Мининвесте напомнили, что власти региона оказывает компаниям МСП поддержку как финансового, так и нефинансового характера. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#мсб
#мсп
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#екатерина зиновьева
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#московская область
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Подмосковье увеличило экспорт продукции агропрома в Саудовскую Аравию на 90%
10 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Экспорт продукции подмосковного агропрома в Саудовскую Аравию за первое полугодие текущего года вырос на 90%. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За первые два квартала 2024 года экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию составил 8,5 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 91%», – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что на долю Саудовской Аравии приходится 3,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Основные товарные позиции за прошедший период – это мясная продукция, мясные консервы и овощи.

Импорт продукции саудовских сельхозтоваропроизводителей в Подмосковье составил 2,5 тыс. тонн. Главная товарная позиция – мороженые креветки.

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Подмосковье заняло первое место в России по количеству социальных предприятий
10 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/SeventyFour

На территории Московской области действует более тысячи предприятий социальной направленности, по этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Для поддержки этого типа бизнеса в Подмосковье предусмотрена специальная субсидия, о её востребованности рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«В сфере социального предпринимательства в Подмосковье работает 1125 компаний, заявки на субсидии для этого типа бизнеса принимались с 1 по 30 августа, в бюджете региона на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Подано 330 заявок», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что в регионе также есть субсидии на выход на маркетплейсы и развитие франшиз, а также на модернизацию и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены также гранты для молодых предпринимателей, а со 2 сентября начался приём заявок на новый тип поддержки: субсидии промышленным предприятиям на покупку оборудования.

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#екатерина зиновьева
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В Подмосковье запускают ИИ-проверку документов на субсидии для бизнеса
10 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Oselote

Проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«Мы будем внедрять технологию компьютерного зрения. Сейчас, когда бизнес подаёт документы на субсидию, их проверяют наши сотрудники. Это тяжёлый труд. Мы анализируем в среднем больше 33 тысяч документов в год и это не типовые документы, не скан паспорта, а именно индивидуальные. И по заявлениям приходило до шести доработок. Проверка искусственным интеллектом позволит снизить трудозатраты и наших сотрудников, и бизнеса. И ускорит время рассмотрения заявок. Мы планируем, что в октябре этого года мы запустим эту систему в эксплуатацию», — сказала Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что проверка документов искусственным интеллектом будет внедрена на платформе регионального портала госуслуг, через который отправляются заявки на субсидии.

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«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
Финансист Михеев: ключевая ставка может снизиться в следующем году
10 сентября 2024, 14:05

Фото: iStock/blinow61

Центробанк готовится принять решение по ключевой ставке. У экономистов точного прогноза нет: одни ждут от регулятора решительных шагов, другие полагают, что от них пока стоит воздержаться. Заседание запланировано на 13 сентября.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» сообщил свои прогнозы по поводу сохранения или повышения ключевой ставки.

«Ставку скорее всего не поднимут. Сейчас 70% за то, что не поднимут, и 30% за то, что могут поднять до 20. Но на сегодняшний день 18% — это и так много, и даже больше, чем в некоторых африканских странах. Но о понижении до конца года никаких разговоров быть не может точно. Основная проблема — высокая инфляция. Но если сейчас сохранят, не исключено, что они не повысят ее до конца года, потому что прогноз, что мы увидим ставку в 20%, велик. А потом, когда инфляция сойдет на нет, потихоньку приступим к медленному снижению ставки. Хотелось бы в это верить», — сказал эксперт.

Он также дал несколько рекомендаций по финансам и вкладам.

«Нужно покупать доллары, евро и юани. Все это дело откладывать в банке под хорошие проценты, потому что сейчас депозитные предложения настолько велики, что даже стали интереснее фондового рынка», — поделился специалист.

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#деньги
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В Химках ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр
10 сентября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Бизнес-центру, построенному в химкинском микрорайоне Подрезково, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Всего в новом бизнес-центре смогут работать около 200 человек. На первом этаже офисное пространство сделано в свободной планировке, на втором и третьем этажах созданы пространства опен-спейс. Здание расположено рядом с жилыми кварталами, остановками общественного транспорта и ж/д платформой.

Инвестиции в создание бизнес-центра в Подрезкове составили около 46 миллионов рублей.

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#строительство
#бизнес
#офис
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«Гознак» ожидает начала дискуссии о необходимости наличных денег в 2030 году
«Гознак»: в 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных денег
10 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/blinow61

К 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Об этом заявил заместитель генерального директора «Гознака» Георгий Корнилов на полях 14-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».
По его словам, в настоящее время в России лишь 10% платежей осуществляются с помощью наличных. При этом сокращение объёма бумажных купюр и монет приводит к их удорожанию для банковской системы страны.

В связи с тем, что по прогнозам Корнилова, это может случиться уже в 2025 году, к 2030 году в публичное пространство будет внесён новый дискурс, касающийся необходимости существования наличных.

Он подчеркнул, что это не означает полное исчезновение наличных к этому году, а лишь укажет на необходимость их существования.

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