Первый мемориал защитникам Отечества открыли в Химках

Необычную патологию нашли врачи у самой обычной с виду 26-летней девушки из Ангарска Иркутской области. Оказалось, что у Марины три почки и две селезенки. Врачи не сразу поверили в наличие «лишних» органов. Сибирячка и сама не подозревала, насколько у нее уникальный организм.