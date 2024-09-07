Первый мемориал защитникам Отечества открыли в Химках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В День города в городском округе Химки торжественно открыли один из первых в Московской области мемориал защитникам Отечества. В церемонии поучаствовали глава округа Дмитрий Волошин, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, участники спецоперации, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины и местные жители.
«Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала заложили вместе с химчанами в День Победы, а сегодня практически всем городом открыли мемориал. Это знаковое и историческое для Химок событие. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!» — обратился к присутствующим глава г.о Химки Дмитрий Волошин.Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Постамент состоит из фигур двух военнослужащих разных времен — героя ВОВ и бойца спецоперации. Композицию дополняет надпись «Сохраняя прошлое – защищаем будущее!», выбранная жителями округа по результатам общенародного голосования.
Руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова поблагодарила бойцов спецоперации, а также ожидающие возвращения героев семьи.
«Спасибо тем, кто бережно хранит память о героях, которых уже нет с нами», — сказала Ермакова.Создать монумент предложили сотрудники градообразующих предприятий Химок. Проект заручился поддержкой десятков тысяч единомышленников, бойцов спецоперации и их семей, местных депутатов, общественников и активистов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
«Спасибо всем горожанам. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем, что вы с нами. Для нас это очень важно», — заявил участник спецопеарции Алексей Лебедев.Композиция расположена на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Вокруг мемориала расположены тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, состоящая из арок, которые символизируют градообразующие предприятия Химок. Архитектурный ансамбль дополнен бюстами заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира. Также запланировано создание аллеи защитников Родины вблизи мемориала.
В реализации инициативы помогли предприятия: «Факел», «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, «Аэромар», Исследовательский институт химического разнообразия, компанию «ХСР-Химки».
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Алина Юрчак