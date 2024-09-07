«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «Broke Boys»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В городском округе Химки первый раз состоялся масштабный медиафутбольный турнир — Суперкубок VK Видео. Профессиональная команда из Российской Премьер-Лиги «Химки» и триумфаторы пятого сезона Медиалиги «Broke Boys» сыграли на стадионе «Арена Химки». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу химчан.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков на 13-й минуте. На 50-й минуте хавбек Бутта Магомедов удвоил преимущество химчан. Помимо этого, по итогам встречи полузащитник ФК «Химки» Хетаг Хосонов был отмечен как «Лучший игрок матча».
«Химки» и «Broke Boys» встретились в официальной игре первый раз. Матч прошёл по стандартным футбольным правилам, с небольшими дополнениями медиаформата — тут неограниченны замены и обратные замены.
«Сегодняшний матч стал ярким событием для всех нас! Поздравляем команду с заслуженной победой в Суперкубке VK. Это была настоящая борьба и душевный футбол», – заявил житель Химок Василий Кузнецов.Кроме игры зрители и участники турнира могли насладиться насыщенной шоу-программой. На мероприятии выступили популярные российские артисты – GUF и Кассета.
Напомним, «Химки» занимают тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками после семи матчей. По результатам прошлого сезона команда заняла первое место во втором дивизионе и завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу.
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