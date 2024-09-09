Около 400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум особых экономических зон

В особой экономической зоны «Дубна» 3 и 4 октября состоится второй Международный Форум ОЭЗ. На него ждут около 400 гостей из более чем 25 стран, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участники прибудут из государств БРИКС и АСЕАН, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Объединённых Арабских Эмиратов и других.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства, Минэкономразвития, правительства Московской области.
В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на их территории, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальной инфраструктуры.
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«В этом году пройдёт второй по счёту форум. Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Этот форум – место для диалога между властью и бизнесом, обмена международным опытом», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства, Минэкономразвития, правительства Московской области.
В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на их территории, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальной инфраструктуры.
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Лора Луганская