Более 200 подмосковных МСП-предприятий модернизируют за счёт субсидий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области названы победители конкурса субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса на модернизацию и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок.
Победителями конкурса признаны 223 компании, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В числе условий получения этой меры поддержки – наличие статуса МСП, регистрация и работа субъекта бизнеса в Московской области. Кроме того, затраты, на компенсацию которых идут средства субсидии, должны быть проведены не ранее 1 июля прошлого года.
Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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«Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей. Размеры субсидий варьируются. Одна не может превышать 5 млн рублей и при этом должна покрывать не более половины от произведённых затрат на развитие и модернизацию производств», – пояснила Зиновьева.
В числе условий получения этой меры поддержки – наличие статуса МСП, регистрация и работа субъекта бизнеса в Московской области. Кроме того, затраты, на компенсацию которых идут средства субсидии, должны быть проведены не ранее 1 июля прошлого года.
Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская