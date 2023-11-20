За год в городском округе Пушкинский доходы бюджета выросли на 10,8%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В городском округе Пушкинский на 10,8% выросли поступления собственных доходов бюджета за десять месяцев 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета с января по октябрь 2023 года составили 5 996,4 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 10,8% или 586,2 млн рублей.
Отмечается, что налоговые поступления составили 5 257,6 млн рублей, что на 489,1 млн рублей или на 10,3% выше прошлогодних показателей. Наибольший прирост по-прежнему показывают налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход.
Темпы роста по НДФЛ в сравнении с прошлым годом составил 20,4% или 497 млн рублей.
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Отмечается, что налоговые поступления составили 5 257,6 млн рублей, что на 489,1 млн рублей или на 10,3% выше прошлогодних показателей. Наибольший прирост по-прежнему показывают налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход.
«Причиной увеличения поступления налога является рост заработной платы в организациях и на предприятиях, рост выплат налогов по доходам от дивидендов по итогам работы за 2022 год, а также проводимой проверкой МИФНС №3 по Московской области по начисленным и оплаченным суммам за период с 2016 года», — говорится в отчёте администрации.Читайте также:
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Екатерина Шмакова