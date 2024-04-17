В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей

Вебинар на тему «МСП и налоги: на пороге перемен» проведут в четверг, 25 апреля, для собственников и руководителей бизнеса в Московской области, мероприятие организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба аппарата регионального бизнес-омбудсмена.