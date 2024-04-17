В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В городском округе Истра появится новое здание крупнейшего производителя упаковки для удобрений и строительных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство на заводе ГК «Химпэк».
«Площадь производственного корпуса превышает 22 тыс. кв. м. Застройщик вложит в проект не менее 970 млн рублей. В цехе рассчитывают создать как минимум 150 рабочих мест. Новый корпус возведут за три года – завершить строительство намечено на декабрь 2027-го», – отметили в пресс-службе.Проект сопровождает региональный Центра содействия строительству. Его менеджер помогает застройщику избежать избыточных процедур и пройти все согласования максимально быстро.
Группа компаний «Химпэк» – российский производитель упаковки для крупнотоннажных промышленных сыпучих грузов. Продукция поставляется таким крупным компаниям, как «ОХК Уралхим», «УралКалий», «Сибирский цемент», «Евроцемент», «Нестле», «Марс», «Северсталь» и многие другие.
Около трети упаковки идёт на экспорт.
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Лора Луганская