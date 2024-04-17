В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Выставка-ярмарка брендов Московской области «Весна. 100% Подмосковье» состоится в ближайшие выходные, 20 и 21 апреля, в столичном торговом центре «Авиапарк», сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Гостям выставки-ярмарки расскажут о своей продукции предприниматели, чьи компании входят в реестр «100% Подмосковье». Кроме того, участниками мероприятия станет несколько компаний из других регионов Центрального федерального округа», — отмечается в сообщении.В программе выставки-ярмарки интерактивные презентации продукции, мастер-классы по изготовлению свечей, духов, бомбочек для ванн и венков из живы цветов, тату из блёсток и аквагрима, а также розыгрыши призов. Кроме того, на мероприятии можно будет получить консультацию сотрудников областного центра «Мой бизнес».
Вход на выставку-ярмарку для посетителей бесплатный, однако потребуется предварительная онлайн-регистрация. Часы работы — 20 апреля с 13:00 до 21:00, 21 апреля — с 13:00 до 20:00. Адрес ТЦ «Авиапарк»: Москва, Ходынский бульвар, дом №4.
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