На предприятии по производству растительных масел в Шатуре создадут более 70 рабочих мест

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Предприятие по производству подсолнечного и рапсового масла начала строить на территории городского округа Шатура компания «Персеида», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас строительные работы находятся в активной фазе, кроме того, уже закуплена часть необходимого оборудования», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Проектом предусмотрена реконструкция здания под производство, а также складов и хозяйственно-бытовых помещений, а также закупка и установка современной техники. Общий объём инвестиций в новое производство составит около 200 млн рублей, на предприятии будет создано 74 рабочих мест.
В министерстве отметили, что основным сырьём для выпуска масла станет рапс, который выращивают на полях округа Шатура.
Читайте также:
В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов
В Подмосковье подкормили более 11 тысяч га озимых
В Химках откроют производство мясных деликатесов
Лев Каштанов