В Китае на закрытии фестиваля «Сделано в России» прошел концерт русского балета

Промышленное производство в Московской области выросло в 2023 год на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В прошлом году промпроизводство выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно, в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался ещё более высоким — 15,6%», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.



При этом некоторые сферы обрабатывающей промышленности показали ещё более высокий рост. Например, производство компьютеров и прочей электроники выросло на 39,6%, а выпуск пластмассовых и резиновых изделий увеличился на 36,1%.



Кроме того, отмечается значительное развитие сферы металлургии и производства готовых изделий из металла — здесь рост составил более 20% по сравнению с показателями 2022 года.



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