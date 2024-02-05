В Китае на закрытии фестиваля «Сделано в России» прошел концерт русского балета

Фото: пресс-служба российского экспортного центра
«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы. Культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд «Сделано в России», делают его более многогранным и полным. <…>Гала-концерт стал важным символом российско-китайской дружбы», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Стоит отметить, что в фестивали принимали участие 1,5 товаров от 150 компаний из 40 регионов России.
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