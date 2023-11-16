В Китае в будущем году появится первый шоу-рум с подмосковными товарами

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В нескольких городах Китая откроют шоу-румы с подмосковными товарами. Первая подобная постоянная площадка площадью 5 тыс кв м появится в Шэньяне в следующем году, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы активно продвигаем концепцию развития шоу-румов подмосковных товаров в Китае. В мае 2024 года ланируем открыть постоянный шоу-рум площадью 5 тыс кв метров в городе Шэньян. Уже в декабре там появится временный шоу-рум площадью 800 квадратов», – отметила Зиновьева.Аналогичные площадки, возможно, откроются в дальнейшем в Пекине и Чунцине.
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Лора Луганская