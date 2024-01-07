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В компании владельца «Пятёрочки» X5 Group прокомментировали отсутствие курицы

07 января 2024, 16:49
Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и некоторых других городов пожаловались на отсутствие курицы в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Представители владельца торговых сетей компании X5 Group объяснили дефицит мяса птицы сложностями с поставками.

В частности, менеджеры пояснили, что доставка продукции в некоторые регионы России была затруднена из-за непростых погодных условий, передаёт «РБК». В компании заверили, что делают всё возможное для того, чтобы своевременно пополнять ассортимент популярных продовольственных товаров на полках магазинов. В том числе это относится и к куриному мясу.

Ожидается, что все сложности, вызванные сбоями в логистике, будут разрешены и запросы покупателей будут удовлетворены в полном объёме. Представители X5 Group заверили, что ситуация не критичная, товары у поставщиков имеются в наличии, а подобные сбои иногда случаются в период праздников. Тем более, что в данном случае положение было осложнено аномальными холодами в ряде регионов.

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Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году
06 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/sezer66

Власти Багдада намерены сократить вплоть до полной остановки импорт нефти и нефтепродуктов в страну. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что правительство его страны планирует в следующем году больше сосредоточиться на внутреннем производстве и сокращении импорта. А после того, как несколько нефтеперерабатывающих предприятий Ирака выйдут на максимальные производственные мощности, необходимость в импорте сырья и продуктов переработки полностью отпадёт и он будет прекращён.

В настоящее время Ирак ввозит некоторые виды нефтепродуктов, в числе которых, например, улучшенный бензин, чтобы восполнить их недостаток на внутреннем рынке. Премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани в прошлом году заявлял, что власти придают большое значение увеличению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избавиться от зависимости от импорта.

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#ирак
#производство
#импорт
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Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн
Статистика ЦБ: по итогам года прирост наличных у россиян составит 1,9 трлн руб
06 января 2024, 13:47

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Прирост наличных у населения РФ по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
По информации Центрального Банка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря прошлого года составил 17,91 триллиона рублей. При этом ситуация с января по ноябрь 2023 года выражалась в денежном приросте на 1,56 триллиона рублей.

Говоря о статистике 2022 года, объем наличных в обращении увеличился в нашей стране на 2,28 триллиона рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены.

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Киевский экономист Кущ: Украина очень напоминает пациента после наркоза
06 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Финансовая помощь Украине от западных союзников стала неким вариантом анестезии для больной экономики. Теперь страна весьма напоминает пациента, который отходит от наркоза.
Медики знают, что это очень болезненный процесс, отметил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, комментируя данные платёжного баланса Украины за период с января по ноябрь 2023 года. Аналитик отметил, что пока главный платёжный документ страны является положительным, но связал это исключительно с финансовой помощью Запад. Именно это дало основание эксперту назвать украинскую экономику «наркозависимой».

На основании официально опубликованных цифр Кущ указал, что военная помощь очень расслабила правительство, погрузила его в своеобразную ванну финансового блаженства. Отрицательное торговое сальдо страны составляет 34,1 миллиарда долларов, а это настоящая денежная пробоина в экономике государства. Вся конструкция расточительства чиновников и инфантилизма общества начнет валиться, когда уберут внешние финансовые «подпорки», предостерегает экономист.

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#экономика
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ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
05 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Люксембургский ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком», в числе миноритарных акционеров которого Петр Авен и Михаил Фридман, подал иск к Украине на $1 млрд за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующее заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.
«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что главное причиной иска стал договор между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. При этом заявленная сумма превышает $1 млрд.

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#украина
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Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Helsingin Sanomat: Финляндия решила запретить импорт СПГ из России с 2025 года
05 января 2024, 13:32

Фото: iStock/naumoid

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.

Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.

Ранее сообщалось, что Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива. В прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре. Не уточняется, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

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McDonald's: Война Израиля с ХАМАС повлияла на бизнес корпорации
05 января 2024, 13:03

Фото: iStock/TonyBaggett

Гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински сообщил, что война Израиля с ХАМАС, а также связанная с ней дезинформация, оказали на бизнес корпорации в странах Ближнего Востока и ряде других регионов значительное влияние.
«Это обескураживающе и необоснованно», — отметил он в публикации на LinkedIn.

Кемпчински также отметил, что рестораны «Макдоналдс» в каждой стране управляются местными компаниями.

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#израиль
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Титов назвал главную проблему российской экономики
Титов: Главная проблема экономики РФ в том, что МСП не занято производством
05 января 2024, 12:03

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что структура малых и средних предприятий (МСП) РФ не соответствует уровню экономики, необходимому стране, поэтому сейчас надо кардинально менять её в сторону производства. Об этом пишет РИА Новости.
«Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1», — цитирует агентство слова собеседника.

Титов подчеркнул, что пока, к сожалению, тут нечем хвастаться.

«Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту», — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.

Он отметил, что в Китае, например, обрабатывающая промышленность даёт около 0% добавленной стоимости МСП, а в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленной сферы.

«Основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в России производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки», — резюмировал Борис Титов.

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#промышленность
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#предприятия
#уполномоченный
#россия
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Freightos: перевозки из Азии в Европу выросли в цене в 2 раза из-за атак хуситов
04 января 2024, 12:31

Фото: iStock/SHansche

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу выросла в цене в 2 раза на фоне кризиса в Красном море.
Он связан с ракетными атаками, которые участились со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

РБК пишет об этом, ссылаясь на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Стоимость доставки сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу взлетела в 2 раза, достигнув уровня в 4 тысячи долларов.

Также цены на доставку аналогичного контейнера в средиземноморские страны достигала 5175 долларов.
Перевозчики решили поднять цены до 6000 долларов за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья. Вопрос касается транспортировки грузов с середины января.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на контейнерные перевозки из- геополитической напряженности, которая царит в акватории Красного моря. Этой динамике поспособствует и практика использования ценовых надбавок, которые варьируются от 500 до 2700 долларов за контейнер.

Ранее сообщалось, что в контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.

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#экономика
#море
#новости
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Мягкой посадки не будет: экономическая стабильность России в 2024 году под угрозой
Эксперт по финансам Кабаков дал прогноз о будущем экономики России на 2024 год
04 января 2024, 11:13

Фото: IStock/ipopba

В 2024 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что также отразится на ситуации в России. Это приведёт к дефляции и проблемам в бизнесе. Об этом в эфире «радио 1» рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, мир находится на пороге изменений: высокие ключевые ставки неминуемо приведут к замедлению темпов роста экономики во многих странах, в том числе, и в России. При этом, сгладить удар не получится.
«Многие надеются на мягкую посадку, но этого не будет. Замедление темпов, снижение потребительского спроса и темпов роста в промышленности с учётом завершённых стимулов, которые предоставляло правительство, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, может привести к обратной ситуации: мы можем увидеть падающий потребительский спрос, дефляцию в некоторых секторах. Но не для потребителей. Это может коснуться товаров длительного пользования. Ставки растут, потребительский кредит брать больно, ипотеку, не субсидированную уже, невозможно использовать, — всё это приведёт к дисбалансам, к замедлению в перспективе ближайшего полугода», — отметил Кабаков.
Во время прямой линии в декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, экономическая ситуация в России стабильно развивается, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако Кабаков отметил, что успехами в экономике РФ обязана военно-промышленному комплексу, а точнее, — субсидированию со стороны государства.
«Та экономика, которую мы получили в 2023 году росла за счёт отдельных отраслей, которые государство активно субсидировало. В этой сфере могут быстро измениться вводные. Так, если геополитические конфликты начнут переходить в затухающую фазу, если расходы на военно-промышленный комплекс будут снижаться, я думаю, мы увидим замедление в промышленности и новые вводные для нашей экономики», — сказал собеседник.
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#экономика
#расходы
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#россия
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