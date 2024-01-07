В компании владельца «Пятёрочки» X5 Group прокомментировали отсутствие курицы

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Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и некоторых других городов пожаловались на отсутствие курицы в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Представители владельца торговых сетей компании X5 Group объяснили дефицит мяса птицы сложностями с поставками.
Ожидается, что все сложности, вызванные сбоями в логистике, будут разрешены и запросы покупателей будут удовлетворены в полном объёме. Представители X5 Group заверили, что ситуация не критичная, товары у поставщиков имеются в наличии, а подобные сбои иногда случаются в период праздников. Тем более, что в данном случае положение было осложнено аномальными холодами в ряде регионов.
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Александр Бойцов