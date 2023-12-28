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Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая

28 декабря 2023, 19:40
Фото: istockphoto/nitrub

Фото: istockphoto/nitrub

Экспорт абхазских мандаринов в РФ сократился на 18%.
Государственный таможенный комитет Абхазии сообщил о сокращении экспорта мандаринов в РФ, пишет ТАСС.
Причиной снижения объемов экспорта стал плохой урожай.


«С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тысяч 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тысяч 139 тонн, на 4 тысячи 696 тонн меньше», —рассказала начальник отдела статистики Асида Квициния.
Ранее сообщалось, что новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.

Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.
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Карта ёлочных базаров Московской области стала доступна онлайн
28 декабря 2023, 14:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья теперь могут приобрести новогоднюю ёлку с помощью интерактивной карты. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
«На карте отмечены официальные точки реализации хвойных деревьев. Она помогает быстро найти площадку, где можно приобрести главное новогоднее украшение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Ознакомиться с картой ёлочных базаров, которые работают в регионе до 10 января, можно по ссылке.

Как рассказали в министерстве, портал «МОй АПК» – это персональный гид в сфере сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. На нём можно найти данные о доступных сервисах и услугах для производителей сельхозпродукции, узнать новости агропрома, оценить гастрономическое разнообразие региона.

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#ёлки
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#подмосковье
#московская область
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В России новогодний стол подорожал за год на 8%
28 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/seb_ra

Новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.
Отечественное игристое выросло в цене не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру снизились.

«Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице тоже есть снижение», - объясняет вице-премьер.
Ранее сообщалось, что власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

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#россия
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Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет
РИА Новости: Вице-премьер Абрамченко пообещала, что дефицита яиц не допустят
28 декабря 2023, 05:45

Фото: iStock/sergeyryzhov

Власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
По её словам, сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на яйца без видимых предпосылок. Поэтому крупнейшие производители мяса птицы и яиц получили приказ от правительства нарастить объемы производства. Благодаря этому цены на яйца в РФ пойдут вниз после Нового года, а куриное мясо уже начало дешеветь.

«Уже в следующем году мы ожидаем, что <...> производство вырастет на 550 млн штук», – подчеркнула Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.

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#яйца
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Стало известно о подорожании ёлочных шаров
В России елочные шары подорожали за год
27 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что за год в России ёлочные шары подорожали на 17%.
«Более 50% таких покупок происходит в онлайне в основном через маркетплейсы. И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1 000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — приводит Газета.ру сообщение ресурса.

Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России, которые были пробиты в период с 1 по 20 декабря 2023 и 2022 годов.

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#товары
#цены
#рост
#онлайн
#россияне
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РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
27 декабря 2023, 16:03

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Россельхознадзор хочет ограничить транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из Америки.
Об этом сообщает РИА Новости

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории Рф в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — заявил собеседник агентства.
Сообщается, что в 2022 году объем поставок достиг 23 тысячи тонн, а в 2023 году упал до 15 тысяч тонн.

Данное решение, по предположению источника, рассматривают, чтобы защитить территорию РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая ситуация по заболеванию в США в данный момент нестабильна.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в нынешнем году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.

Также сообщалось, что из-за более агрессивного подтипа птичьего гриппа к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали более 9 тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а сами потери равняются 69 млн голов.

С началом осени 2023 года фиксировали занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия в Соединённых Штатах Америки, Румынии, Болгарии, а также Мексике.

В службе обратили внимание на сообщения о массовой гибели морских млекопитающих, зафиксиованных в Аргентине, Бразилии, Уругвае.

Высокопатогенный птичий грипп приводит к высокому уровню смертности в стадах домашней птицы и в популяциях диких птиц и млекопитающих.

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#сша
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Озвучены основные причины роста цен на техосмотр
Автоэксперт Сажин: Рост цен связан с уменьшением спроса на услугу
26 декабря 2023, 21:34

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что рост цен на техосмотр вызван снижением спроса на услугу из-за отмены обязанности прохождения технического осмотра легковых авто, не использующихся для коммерческой деятельности.
«Это серьёзный сегмент рынка. В основном повышение коснётся коммерческого и пассажирского транспорта. За счёт повышения цен станции техосмотра смогут оставаться «наплаву», а их бизнес рентабельным», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Также Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам. В такой ситуации важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию.

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Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи
#бизнес
#авто
#россияне
#сервис
#цена
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Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи
26 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/VTT Studio

Автоэксперт, основатель компании доставке машин «под ключ» из-за рубежа Дмитрий Рогов заявил, что российские потребители не ощутят изменений на рынке от ввода запрета Южной Кореи на свободный ввоз автомобилей с объёмом двигателя свыше двух литров.
«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 л из Японии. По факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется. Из Японии тоже всё едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что уже функционируют способы обхода этих ограничений.

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#санкции
#автомобили
#машины
#южная корея
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Автоэксперт Хайцеэр призвал включать кондиционер в машине зимой
26 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил о важности включения кондиционера в машине в зимний период во избежание дальнейших поломок.
«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнёте пользоваться им активно, могут появиться серьёзные проблемы. Так, кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечёт, а детали останутся без смазки. Тогда они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил в беседе с Газета.ру Хайцеэр.

Он добавил, что из-за неграмотного использования сломаться могут подшипники, трубки кондиционера, уплотнители, а также компрессор. Всё это может привести к дорогостоящему ремонту.

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#автомобили
#масло
#рекомендации
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Экономист Чеглов спрогнозировал цену яиц от 90 рублей за десяток в 2024 году
26 декабря 2023, 16:21

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказал мнение о том, что в 2024 году десяток яиц будет стоить от 90 рублей.
Он отметил, что цены на продукцию начнут снижаться.

«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведёт к снижению стоимости яиц», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

Специалист добавил, что рост стоимости куриных яиц отражает проблемы, которыми уже всерьёз занялось правительство России. При этом, он предупредил, что несмотря на начатую активную работу государства в решении проблемы, в одночасье результата не будет.

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#яйца
#правительство
#цены
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