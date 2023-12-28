Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая

Фото: istockphoto/nitrub
Экспорт абхазских мандаринов в РФ сократился на 18%.
Государственный таможенный комитет Абхазии сообщил о сокращении экспорта мандаринов в РФ, пишет ТАСС.
Причиной снижения объемов экспорта стал плохой урожай.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
В России новогодний стол подорожал за год на 8%
В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»
Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов
Причиной снижения объемов экспорта стал плохой урожай.
«С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тысяч 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тысяч 139 тонн, на 4 тысячи 696 тонн меньше», —рассказала начальник отдела статистики Асида Квициния.Ранее сообщалось, что новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.Читайте также:
В России новогодний стол подорожал за год на 8%
В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»
Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов
Мария Фирсова