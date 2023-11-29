В Крыму оценили ущерб, нанесённый инфраструктуре полуострова стихией

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Ущерб от стихийного бедствия в Крыму уже превышает 1,3 млрд рублей.
Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.
При этом данные неокончательные. Подсчёт ущерба продолжается. Средиземноморский циклон принес в Крым шторм ливнями и ветром до 40 м/с. Многие села на полуострове оказались обесточены, ветер повалил деревья, повредил газопроводы, а морские волны залили прибрежные районы Евпатории.
В Севастополе и некоторых муниципалитетах республики был введён режим ЧС. По словам главы региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.
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«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», —заявил он во время заседания регионального органа законодательной власти.
В Севастополе и некоторых муниципалитетах республики был введён режим ЧС. По словам главы региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.
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Мария Фирсова