Модель во время фотосессии унесло в море

Фото: istockphoto/AndrisBarbans
В США модель унесло в море во время фотосессии, но она выжила.
LADBible сообщает, что модель позировала на скале возле океана в Калифорнии. В этот момент на неё обрушилась волна. Женщина рассказала, что всё случилось так быстро, что она даже не поняла, как оказалась под водой.
По словам свидетелей инцидента, они не слышали и не видели Кейт несколько минут. Оказалось, что волна занесла девушку в небольшую пещеру, где она дождалась помощи спасателей.
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«Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных фотографий поближе к воде», —рассказал фотограф.
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Мария Фирсова