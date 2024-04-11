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В Луховицах начали выпускать пряники с вареньем из огурца

11 апреля 2024, 13:37
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Пряники с необычной начинкой — пряным огуречным вареньем — начала выпускать компания «Огуречная столица» в Луховицах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Варенья для пряника производит «Огуречная столица», а его форма вырезана вручную. На этикетке пряника изображён памятник огурцу, который стоит у въезда в Луховицы», — отмечается в сообщении.
Пробная партия пряников с огуречной начинкой была выпущена в феврале текущего года. Начинку выбрали в результате дегустации несколько сортов варенья, победило пряное огуречное – наиболее популярное у покупателей.



Семейная мануфактура «Огуречная столица» выпускает несколько видов кондитерских изделий с использованием огурца, в том числе зефир, конфеты и мармелад.

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Кабмин работает над сдерживанием цен на бензин
11 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/bizoo_n

Правительство России работает над сдерживанием резкого скачка цен на бензин, пишет РБК.
Согласно протоколу совещания у вице-премьера Александра Новака, правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса.

Так, Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводить операции между собой.
Кроме этого, Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС выяснить причину ажиотажного роста на торгах.

Отдельное внимание уделили мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей.

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#бензин
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Стало известно о намерении Германии заказать 35 танков для усиления бригады в Литве
Welt: Минобороны Германии планирует закупку 35 танков Leopard для Литвы
11 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/quantic69

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить 35 танков Leopardo 2A8 для усиления немецкой военной бригады в Литве. О планах министра обороны Германии стало известно газете Welt.
По словам неназванных источников, заявка на покупку боевых машин была направлена в бюджетный комитет немецкого парламента. Условия рассмотрения заявки не уточняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии по строительству военной базы в Литве. По словам Пескова, это намерение немецкого правительства является эскалацией напряженности и очагом опасности для России.

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#дмитрий песков
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В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк
Минфин России: Возможно повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди
11 апреля 2024, 00:50

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Министерство финансов РФ хочет повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия с 1 июня. Проект обновленного постановления министерства размещен на портале правовой информации.
Проект предусматривает увеличение минимальной розничной цены на 0,5 литра водки с нынешних 281 до 299 рублей. Цена на коньяк вырастет с 517 до 556 рублей, а на бренди – до 403 рублей (сейчас – 375 рублей).

Ведомство утверждает, что снижение цен связано с инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкоголя.

В 2023 году Министерство финансов планировало повысить минимальную цену на алкоголь с 1 января 2024 года. Однако позже ведомство отказалось от этого плана.

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#инфляция
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Аналитик Трифонов раскрыл возможный высокий курс доллара в апреле
Аналитик Трифонов допустил доллар по 94 рубля в этом месяце
10 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Анатолий Трифонов высказал предположение о том, что курс доллара может вырасти до 94 рублей в апреле.
«Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалируют валютные продажи ЦБ. Минфин покупает валюты на 11,2 млрд рублей ежедневно, ЦБ продаёт на 11,8 млрд, то есть чистые продажи составляют 600 млн рублей в день. Это сильно ниже уровня первого квартала», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская высказывала предположение о том, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.

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#рубль
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Аналитик Васильев допустил повышение ключевой ставки в этом году
10 апреля 2024, 18:07

Фото: iStock/Aleks_G

Главный аналитик банка Михаил Васильев заявил, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 17% в этом году.
«Сохраняются риски того, что инфляция останется повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета», — объяснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ не приведёт к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами.

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#цб рф
#ключевая ставка
#центробанк
#экономика
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В России смягчили ответственность за ряд экономических преступлений
10 апреля 2024, 17:55

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО

Риск уголовного преследования предпринимателей в России снизили, для этого был внесён ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.
В частности, была отменена ответственность за незаконное предпринимательство, то есть ведение бизнес-деятельности без аккредитации или регистрации. Уголовное преследование будет грозить предпринимателю только в том случае, если его незарегистрированная деятельность повлечёт за собой крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Кроме того, изменилась сумма, которая оценивается как крупный ущерб или доход — планка поднята с 2,25 млн рублей до 3,5 млн рублей. Особо крупная сумма увеличена с 9 млн рублей до 13.5 млн рублей.

Принятые изменения имеют обратную силу, то есть повлекут за собой смягчение уже вынесенного приговора или отказ от начавшегося уголовного преследования.

Как отметил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв, внесённые изменения облегчат жизнь предпринимателям и благоприятно скажутся на бизнес-климате как всей страны, так и, в частности, Подмосковья.

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В округе Ступино построили склад для хранения пищевых продуктов
10 апреля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Склад для хранения пищевых продуктах в разных температурных режимах построили в деревне Ольховка городского округа Ступино, заключение о соответствии новостройки проектной документации выдали специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь нового склада составляет около 8 тысяч квадратных метров. Строительство длилось около трёх с половиной лет. На складе организована шестиярусная система хранения, предусмотрены зоны с различными температурами», — говорится в сообщении.
А складе планируют размещать сгущённое молоко, молоко длительного хранения, йогурты, творог, сыры, шоколад и кондитерскую продукцию, а также фрукты и овощи.

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Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Киви-банк»
10 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

По заявлению Банка России, арбитражный суд Москвы решил ликвидировать АО «Киви-банк». Функции ликвидатора возьмёт на себя Агентство по страхованию вкладов, об этом сообщили РИА Новости.
Напоминаем, что Киви Банк остался без лицензии еще в феврале. Лицензию отозвали из-за постоянного нарушения в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

В суде по рассмотрению дела о лишении лицензии «Киви-банка» отмечалось, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей, тогда как его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей. Это говорит о том, что кредитная организация не является банкротом.

КИВИ Банк был оператором платежного сервиса «Qiwi кошелек».

Прежде сообщалось, что «Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#цб рф
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#лицензии
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Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью
10 апреля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о шести мерах, которые направлены на борьбу с бедностью в России, передает РИА Новости.
Эти меры включают в себя снижение уровня инфляции, укрепление защиты от чрезмерной закредитованности, борьбу с финансовым мошенничеством, поддержку граждан с невысокими доходами и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также программы финансовой грамотности.

Набиуллина отметила, что снижение инфляции играет важную роль в борьбе с бедностью, поскольку высокие цены больше всего затрагивают людей с низкими доходами. Она также подчеркнула необходимость защиты населения от чрезмерной задолженности и борьбы с финансовым мошенничеством, особенно с учетом уязвимости людей с невысокими доходами.

Кроме того, Набиуллина отметила важность развития финансовых продуктов для людей с низкими доходами, таких как социальные счета и вклады. Она также упомянула законопроект, принятый Госдумой в декабре, который позволяет открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами, а также создание социального банковского счета.

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