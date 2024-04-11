В Луховицах начали выпускать пряники с вареньем из огурца

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Пряники с необычной начинкой — пряным огуречным вареньем — начала выпускать компания «Огуречная столица» в Луховицах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Варенья для пряника производит «Огуречная столица», а его форма вырезана вручную. На этикетке пряника изображён памятник огурцу, который стоит у въезда в Луховицы», — отмечается в сообщении.Пробная партия пряников с огуречной начинкой была выпущена в феврале текущего года. Начинку выбрали в результате дегустации несколько сортов варенья, победило пряное огуречное – наиболее популярное у покупателей.
Семейная мануфактура «Огуречная столица» выпускает несколько видов кондитерских изделий с использованием огурца, в том числе зефир, конфеты и мармелад.
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