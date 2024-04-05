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В России одобрили запрет экспорта сахара из страны до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что запрет был одобрен 5 апреля подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.
В проекте постановления Минсельхоза говорится, что вводится запрет на вывоз из России тростникового, свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии.
Издание отмечает, что данная мера была введена для сохранения необходимого количества запасов сахара перед началом нового сезона.
При этом документ предусматривает ряд исключений. К ним, в частности, относится снятие запрета на вывоз сахара в страны ЕАЭС в пределах объёмов, предусмотренных индикативными балансами. Но для этого необходимы разрешения на вывоз, которые выдаются Минсельхозом.
Это позволит сохранить необходимые для России запасы сахара и обеспечить им партнёров по ЕАЭС.
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В проекте постановления Минсельхоза говорится, что вводится запрет на вывоз из России тростникового, свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии.
При этом документ предусматривает ряд исключений. К ним, в частности, относится снятие запрета на вывоз сахара в страны ЕАЭС в пределах объёмов, предусмотренных индикативными балансами. Но для этого необходимы разрешения на вывоз, которые выдаются Минсельхозом.
Это позволит сохранить необходимые для России запасы сахара и обеспечить им партнёров по ЕАЭС.
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Анастасия Чинкова