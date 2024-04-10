Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе

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Ферма «М2», расположенная в Волоколамском городском округе, стала победительницей Национального органического конкурса в номинации «Ассортимент органической продукции», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ежегодный национальный органический конкурс проводился в третий раз. Победители были выбраны по итогам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 160 тысяч человек. (…) Для нас важно, чтобы подобные производственные площадки, отвечающие запросам населения, наращивали выпуск продукции и получали новые награды», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.В ведомстве также отметили, что победу на конкурсе одержал ещё один представитель Московской области: в номинации «Лидер розничной торговли органической продукцией посредством продаж в специализированных магазинах» лучшим стала реутовская компания «Рожь да лён».
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