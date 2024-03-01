В Луховицах запустили производство натуральной газировки

Московская область — лидер по работе с локальными брендами. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Московская область стала одним из лучших регионов по работе с брендами в рамках второго конкурса растущих брендов «Знай наших».





«В рамках конкурса растущих брендов «Знай наших» была представлена новая номинация, в которой назвали регионы, наиболее эффективно работающие с брендами. Подмосковье стало одним из первых по этому направлению. Кроме того, четыре компании региона вошли в число брендов-победителей», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Стоит отметить, что для поддержки подмосковных брендов регион разработал совершенно новый проект «100% Подмосковье»,который позволяют компаниям повысить известность их продукции и бренда, а также привлечь к нему внимание наибольшего числа потенциальных покупателей.





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