В Луховицах запустили производство натуральной газировки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Объём инвестиций, вложенных в запуск производственной линии, превысил 300 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест. Дальнейшее развитие компании предусматривает строительство большого производственного цеха», – говорится в сообщении.Агрофабрика работает на рынке уже 29 лет. Её основная площадка находится в Калининградской области, а с прошлого года представительство компании появилось и в Луховицах. Сначала там начали выпускать варёные овощи на пару в вакуумной упаковке.
Первым с линии сошёл напиток со вкусом яблока без сахара. Позже на предприятии будут выпускать грушевые и ягодные варианты с добавлением винограда, клюквы и брусники. Как рассказали в министерстве, в планах также – выпуск соков, морса и сидра.
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