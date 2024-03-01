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В Подмосковье к международному женскому дню вырастили порядка 17 млн цветов

01 марта 2024, 15:54
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 17 миллионов цветов вырастили к 8 марта в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала года в регионе вырастили 17 миллионов цветов, что превышает прошлогодние показатели.

«Больше всего в регионе выращивается тюльпанов, роз, пионов и хризантем. На территории Московской области работает 3 крупных высокотехнологичных хозяйства, которые разводят более 50 сортов роз как импортной, так и отечественной селекции. Также подмосковные предприятия этой отрасли поставляют на прилавки торговых сетей цветочную рассаду и декоративные растения в горшках», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит подчеркнуть, что самыми крупнейшими в Московской области предприятиями являются «Ступинский тепличный комбинат», «ТК Подосинки», «ТК Цветком» и ИПХарченко.

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ФСБ проверяет лишённый лицензии Киви Банк
01 марта 2024, 15:16

Фото: istockphoto/olegtoka

Центральный Банк 21 февраля отозвал лицензию Киви Банка (QIWI Банк) и начал блокировать операции по его электронным кошелькам. После чего сотрудники Федеральной службы безопасности РФ начали проверку кредитной организации на предмет вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путём.
Проверочные мероприятия по заявлению Центробанка проводят сотрудники отдела «К» (подразделение Службы экономической безопасности) ФСБ России, передаёт «РБК». Поводом для обращения стали участившиеся случаи телефонного и IT-мошенничества, осуществлявшихся в том числе с территории Украины.

Причиной отзыва лицензии стали нарушения антиотмывочного законодательства. Также были зафиксированы случаи, когда банк открывал QIWI-кошельки с помощью персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции.

У Киви Банка практически нет вкладов населения (символические 11 тысяч рублей на 1 января 2024 года), он занимался обслуживанием электронных кошельков. Объём средств на них агентство АСВ оценило в 4,4 млрд. Кроме того, банк специализировался на обработке переводов через систему Contact. Согласно отчётности, общий объем переводов через платежные сервисы QIWI за девять месяцев 2023 года составил 1,45 трлн руб.

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В Королёве открылся фермерский фестиваль
01 марта 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фестиваль фермерской продукции заработал в пятницу, 1 марта, в подмосковном Королёве, туда привезли свои товары представители крестьянско-фермерских хозяйств со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«На фестивальной ярмарке представлен широкий ассортимент сыров, мясной и молочной продукции, мёд, рыбные деликатесы, а также блюда из русской печи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках фестиваля проведут мастер-класс для взрослых и детей по изготовлению деревянных игрушек.

Фестиваль продлится до воскресенья, 3 марта. Время работы — с 10 утра до 18:00. Адрес: город Королёв, пешеходная зона на Октябрьской улице у дома №18.

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#фермер
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Центробанк рассказал о новой рискованной схеме на рынке строящегося жилья
01 марта 2024, 12:13

Фото: istockphoto/ArLawKa AungTun

Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов.
ЦБ РФ обратил внимание на схему, при которой некоторые банки совместно с застройщиками предлагают заёмщикам при выдаче ипотечного кредита для участия в долевом строительстве разместить часть средств не на счетах эскроу, а на аккредитивах, передаёт пресс-служба регулятора. Банк получает доходы от этих средств, часть которых возвращает заёмщику в виде скидок или понижения процентной ставки. Выгода застройщика в том, что банк привлекает больше клиентов по ипотеке и обеспечивает рост продаж на более привлекательных условиях.

Риск для граждан при использовании этой схемы состоит в том, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в пределах 10 миллионов рублей, аккредитивы такой защиты не имеют. В случае какого-либо форс-мажора, например, отзыва лицензии у банка или элементарного банкротства, клиент лишится средств, лежащих на аккредитиве, останется должен банку по ипотечному кредиту и не получит квартиру, так как договор долевого участия не будет полностью оплачен.

Центробанк собирается обсудить с Кабинетом министров РФ введение мер, которые не допустят применения подобных схем и защитят граждан от связанных с ними рисков.

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Предприятия Подмосковья за год отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей
01 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Cylonphoto

Подмосковные компании отгрузили за минувший год товары собственного производства более чем на пять с половиной триллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2023 года составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промпредприятиями Московской области вырос на 22,6%. В денежном выражении он составил 5,56 трлн рублей», — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Флагманом стали областные предприятия, выпускающие пищевую продукцию, за минувший год они отгрузили товары более чем на 1,1 трлн рублей. Второе место заняли производители металлических изделий — общая стоимость их отгруженной продукции составила более 714 миллиардов рублей. А на третье место вышли производители химической продукции, которые отгрузили товаров примерно на 362 млрд рублей.

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Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
Костин ожидает плавного снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
01 марта 2024, 10:49

Фото: istock / gopixa

К концу 2024 года ключевая ставка в России снизится до 13%, однако это произойдет постепенно и осторожно, «по-женски», считает глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал он.
В 2023 году Банк России увеличил ключевую ставку более чем в два раза, с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании этого же года в декабре глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки приближается к завершению.

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#банк россии
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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $11 млрд
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $11 млрд
01 марта 2024, 10:07

Фото: istockphoto/tiero

Общее состояние богатейших российских предпринимателей за первые два месяца текущего года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов. Больше других разбогател Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 3,86 миллиарда долларов.
Как сообщает РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), общая стоимость активов бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Мельниченко достигла 22,7 миллиарда долларов. За основу расчёта этого индекса берётся стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями или же контрольными пакетами. Мельниченко в рейтинге богатейших российских бизнесменов поднялся на шестое место.

Возглавляет список по-прежнему один из основных совладельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Однако его состояние с начала 2024 года уменьшилось на 37,1 миллиона долларов и составляет сейчас $31 млрд. На втором месте рейтинга остался совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние также стало меньше — на $710 млн. Теперь его активы оцениваются в 26,8 миллиарда долларов. А вот сохранивший за собой третью позицию один из главных акционеров компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал богаче на $1,51 млрд. Его состояние достигло 26,2 миллиарда долларов.

Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей планеты. Этот список включает в себя 26 россиян. Их совокупное состояние на текущий момент оценивается в 345,11 миллиарда долларов.

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#доллар
#индекс
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Экономист назвал последствия решения отвязать цены в России от мировых
Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации
01 марта 2024, 07:51

Фото: istock / industryview

Идея отвязать цены в РФ от мировых направлена на поиск новых ориентиров ценообразования без учета глобальных рынков. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в разговоре с «Прайм».

Накануне в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Как утверждает эксперт, данная норма позволит узаконить работу правительства по сдерживанию цен в разумных пределах стоимости товаров и услуг.

Белхароев заявил, что отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — стабилизирующий фактор для экономического развития Российской Федерации. Экономист добавил, что при ценообразовании на внутреннем рынке важно учитывать экономическую ситуацию внутри страны и платежеспособность населения.

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#рф
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Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»
Япония ввела санкции против концернов «Калашников» и «Уралвагонзавод»
01 марта 2024, 04:41

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на японский кабинет министров.
Под ограничения попали компании «Калашников», «Алмаз Антей«, «Уралвагонзавод», «Ангстрем», «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева Электроника», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор», НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Помимо этого, персональные санкции. предполагающие заморозку активов, были применены к уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирине Агеевой, ее коллеге из Ростовской области Ирине Черкасовой, омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву, представителю Чечни Муслиму Хучиеву и командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замиду Чалаеву.

Ранее Япония, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.

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#япония
#санкции
#россия
#чечня
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В Подмосковье открывается новый строительный гипермаркет
29 февраля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Строительный гипермаркет OBI откроется 5 марта в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, это будет уже шестой магазин этой торговой сети, работающий на территории Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Гипермаркет построили на месте парковки мебельного торгового центра «Три кита». Общая площадь двухэтажного здания составляет более 21 тысячи квадратных метров. Благодаря новому гипермаркету в округе появилось более ста новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.
В гипермаркете можно будет купить инструменты для строительства и уборки снега, сантехнику, садовый декор, текстиль, хозяйственные товары, оборудование для кухни, мебель и прочее. В магазине можно оформить доставку товаров на дом или самостоятельно забрать товары, заказанные на сайте.

Новый гипермаркет на улице Луговая в районе выезда из Одинцова.

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#экономика
#минсельхозпрод мо
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