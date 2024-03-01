В Подмосковье к международному женскому дню вырастили порядка 17 млн цветов

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более 17 миллионов цветов вырастили к 8 марта в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала года в регионе вырастили 17 миллионов цветов, что превышает прошлогодние показатели.
Стоит подчеркнуть, что самыми крупнейшими в Московской области предприятиями являются «Ступинский тепличный комбинат», «ТК Подосинки», «ТК Цветком» и ИПХарченко.
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«Больше всего в регионе выращивается тюльпанов, роз, пионов и хризантем. На территории Московской области работает 3 крупных высокотехнологичных хозяйства, которые разводят более 50 сортов роз как импортной, так и отечественной селекции. Также подмосковные предприятия этой отрасли поставляют на прилавки торговых сетей цветочную рассаду и декоративные растения в горшках», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева