На производстве металлоконструкций в Краснознаменске появится 50 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство металлоконструкций для городской инфраструктуры появится в подмосковном Краснознаменске, там будет создано около 50 рабочих мест. Участок для реализации проекта инвестор получил по льготной областной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Приступить к строительству производственно-складского комплекса планируется уже в мае этого года. Запустить в эксплуатацию предприятие должны в первом квартале 2025 года», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Площадь производства составит 3 тысячи квадратных метров. Там разместят два цеха, в одном из которых установят станки для заготовительных работ, а во втором будут производить сварку, сборку и подготовку конструкций к дальнейшей отгрузке.
Читайте также:
В Подмосковье к международному женскому дню вырастили порядка 17 млн цветов
Центробанк рассказал о новой рискованной схеме на рынке строящегося жилья
Предприятия Подмосковья за год отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей
Лев Каштанов