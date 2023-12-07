В Минэкономики обвинили охранников в снижении производительности труда в РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На российский предприятиях слишком много охранников и бухгалтеров, что приводит к снижению производительности труда. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, чрезмерное количество работников этих специальностей обусловлено излишними требованиями. Так Решетников предложил заменить охранников камерами, которые будут подключены к единому центру наблюдений, из которого уже будет осуществляться контроль за объектами.
А частая смена положений по бухгалтерскому учёту требует частой перестройки систем и помогает трудоустраивать большое количество специалистов, добавил Решетников.
Министр экономического развития подчеркнул, что в России необходимо принятие ряда системных мер для повышения производительности труда.
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А частая смена положений по бухгалтерскому учёту требует частой перестройки систем и помогает трудоустраивать большое количество специалистов, добавил Решетников.
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Анастасия Чинкова