Экономист Бельчук раскрыл основные причины кадровой нехватки в России

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ Александр Бельчук заявил, что кадровой нехватки в экономике страны способствуют рост спроса в народной хозяйстве, а также демографическая ситуация.