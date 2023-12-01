Экономист Бельчук раскрыл основные причины кадровой нехватки в России

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Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ Александр Бельчук заявил, что кадровой нехватки в экономике страны способствуют рост спроса в народной хозяйстве, а также демографическая ситуация.
«Сейчас появилась большая потребность в рабочей силе, в промышленности в особенности. Больше, чем было раньше, поскольку отмечается больший спрос в нашем народном хозяйстве. Также прирост самой рабочей силы не происходит, так как рождаемость низкая. Это, конечно, большая проблема, но мы тут не единственные. Например, в Западной Европе такая же картина», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Бельчук.
Кроме этих факторов, на ситуацию влияет и временная рабочая миграция.
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