В Минтрансе просят ещё 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов

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Минтранс России запросил в правительстве выделение 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение зарубежных самолётов в российскую собственность, сообщил «Коммерсантъ».
Обращение ведомства находится на рассмотрении, и по нему нет пока решения. Ещё один источник сообщил, что необходимая сумма была рассчитана в основном исходя из потребностей «Аэрофлота». Частные компании при этом не брали в расчёт.
Минэкономразвития, Минтранс, Росавиация и Минфин на просьбу издания прокомментировать новость не ответили. Аваиакомпании тоже сохранили молчание.
В 2024 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолётам. Их новым собственником стала компания «НЛК-Финанс», являющаяся «дочкой» Росавиации. В результате иностранные лизингодатели сняли свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга.
Группа «Аэрофлот» с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолёта. Кроме того, весной 2022 года компания приобрела на собственные средства восемь Airbus А330, которые находились у неё в финансовом лизинге.
Выкуп авиатранспорта снижает юридические риски и позволит «предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации», считают эксперты. Если государственное финансирование сделок по выкупу самолётов будет принято, будет целесообразно включить в них и парк частных перевозчиков, чтобы получить независимость от иностранных лизинговых компаний.
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Минэкономразвития, Минтранс, Росавиация и Минфин на просьбу издания прокомментировать новость не ответили. Аваиакомпании тоже сохранили молчание.
Группа «Аэрофлот» с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолёта. Кроме того, весной 2022 года компания приобрела на собственные средства восемь Airbus А330, которые находились у неё в финансовом лизинге.
Выкуп авиатранспорта снижает юридические риски и позволит «предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации», считают эксперты. Если государственное финансирование сделок по выкупу самолётов будет принято, будет целесообразно включить в них и парк частных перевозчиков, чтобы получить независимость от иностранных лизинговых компаний.
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Сергей Калугин