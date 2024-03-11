Минфин опубликовал условия обмена замороженными активами

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Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена замороженными активами. Об этом сообщили в Минфин РФ.
«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, утверждены условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами. При этом все расчеты необходимо завершить до 1 сентября текущего года.
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