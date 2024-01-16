В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестпроекта, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Теперь для заключения соглашения инвестор предоставляет на один документ меньше. Если в подписанное соглашение нужно внести изменения, то необходимый пакет документов сокращается втрое: вместо шести необходимо представить лишь два.
Также после заключения инвестиционного соглашения инвестору не придётся подавать заявку на договор аренды. За него это сделает уполномоченный орган.
Услугу перевели в электронный вид с 1 декабря 2022 года. В режиме онлайн ею воспользовались уже более 130 инвесторов – как для заключения новых соглашений, так и для внесения изменений в уже существующие.
Обратиться за услугой можно на РПГУ или через Инвестиционный портал Московской области, предварительно подобрав земельный участок на инвестиционной карте региона.
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Также после заключения инвестиционного соглашения инвестору не придётся подавать заявку на договор аренды. За него это сделает уполномоченный орган.
Обратиться за услугой можно на РПГУ или через Инвестиционный портал Московской области, предварительно подобрав земельный участок на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская