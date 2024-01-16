В Московской области удвоят объемы поддержки промышленных предприятий

Подмосковный ФРП в 2024 году удвоит объемы поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

В этом году Фонд развития промышленности Московской области планирует увеличить поддержку промышленности почти в два раза.

«В 2024 году подмосковный ФРП получит 1,565 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. <…> Фонд ожидает поступления в объеме около 400 млн рублей – за счет погашений по ранее выданным займам, которые направят на поддержу подмосковных промышленников. Таким образом, общий объем финансирования программ регионального ФРП увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом – и составит около 2 млрд рублей», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.









Стоит отметить, что на текущий момент Фонд самостоятельно аккумулирует существенный объем средств, который позволяет финансировать новые проекты.





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