Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 439,5 тыс компаний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«По итогам прошлого года в регионе работают более 439,5 тыс субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022-м. С начала года рост составил более 28 тыс. По росту числа новых компаний лидирует сфера розничной торговли, затем идут перевозки и транспортировка, на третьем месте – строительство», – уточнила Зиновьева.Зампред напомнила, что в Подмосковье стартовал приём заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Субъекты МСП смогут получить до 1 млн рублей и компенсировать до 50% затрат на покупку оборудования или основных средств, арендные платежи и оплату услуг ЖКХ.
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