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В Москве почти 30 спорткомплексов построят по проектам КРТ возле станций метро

26 сентября 2024, 15:15
Фото: istockphoto/nortonrsx

Фото: istockphoto/nortonrsx

В Москве будет построено не менее 25 спортивных комплексов по проектам комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в границах транспортного каркаса столицы.


Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, реализация этих проектов вблизи станций Большой кольцевой линии метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые объекты для занятий спортом в 22 районах столицы.

Участки, выделенные под строительство спортивных комплексов, составят общей площадью 406,6 гектара, а всего их будет возведено 25, добавил заммэра. Он также сообщил, что в число спортивных объектов войдут и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и большой комплекс для командных видов спорта.

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#строительство
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Витрина «100% Подмосковье» предлагает 1,6 тыс. наименований продукции
26 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/SOMKID THONGDEE

Московская область вошла в число 16 регионов-участников проекта «Сделано в России», который активно развивает Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Проект был запущен в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес».
На маркетплейсе представлены разделы Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, республик Башкортостан, Карелия и Марий Эл.

Витрина «100% Подмосковье» предлагает более 1,6 тыс. наименований продукции, произведённой в Московской области. Товары 20 разных брендов представлены в нескольких категориях. В основном это канцтовары, аксессуары, спорттовары, товары для дома и сухие корма для животных. Наибольшим спросом пользуются товары для животных и желейные конфеты.
«Разместить свои товары в специальной вкладке «Сделано в Подмосковье» в онлайн-магазине OZON могут региональные предприниматели, внесённые в реестр «100% Подмосковье». Это региональная программа поддержки производителей продукции под собственным брендом. Программа даёт возможность бизнесу принять участие в выставках-ярмарках, воспользоваться другими мерами поддержки», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Узнать о программе подробнее предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области.

Проект Ozon «Сделано в России» стал востребованной программой поддержки региональных производителей. По итогам первой половины текущего года, на региональных витринах было представлено более 2,1 млн товарных позиций от более чем 2,5 тысяч локальных брендов.

Разместить товар на витрине для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд-производитель из Подмосковья. Заявку можно подать через отделения центров «Мой бизнес» и через региональные власти.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Подмосковная компания выпустила за год 2,5 млн тест-полосок для диабетиков
26 сентября 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около двух с половиной миллионов тест-полосок для измерения уровня сахара в крови выпустила в Подмосковье компания «Диаконт», осенью прошлого года запустившая производство на территории округа Королёв, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запуск производства тест-полосок стал первым этапам масштабного проекта «Диаконт» на территории Подмосковья. Объём инвестиций в его реализацию составил более одного миллиарда рублей», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что «Диаконт» уже более 20 лет производит медицинские изделия для больных сахарным диабетом, однако ранее основные производственные мощности компании располагались в Юго-Восточной Азии.

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#производство
#мининвест мо
#медицина
#королёв
#екатерина зиновьева
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Стало известно, какая часть россиян имеет финансовую подушку
Экономист Лобода: лишь половина россиян имеет накопления
26 сентября 2024, 12:50

Фото: iStock/BrianAJackson

Порядка 53,5-55% россиян имеют финансовую подушку. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Текущий уровень — 53,8% — это не самый большой показатель. Почти половина россиян по-прежнему сбережений не имеет, несмотря на быстро растущие зарплаты и доходы в 2023-2024 годах. Значит, рост реальных зарплат в годовом выражении на самом деле не обгоняет рост годовой инфляции. И, кроме того, зарплаты выросли не во всех регионах и далеко не во всех профессиях», — сказал Лобода в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что уже несколько лет доля россиян, имеющих сбережения, остается практически неизменной. По мнению эксперта, зарплаты в 2025 году будут расти так же, как и в текущем, однако снижение инфляции в следующем году до 4% выглядит очень призрачным, считает Лобода.

Таким образом, большого роста части россиян, имеющих накопления, не будет, пока идет активный рост инфляции. Однако эксперт предположил, что высокие процентные ставки по вкладам могут стать одним из оснований увеличения числа россиян, которые впервые открыли вклады в банках.

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#эксперт
#будущее
#рост
#снижение
#зарплаты
#накопления
#вклады
#доходы
#сбережения
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В Минэкономразвития оценили прогноз международных аналитиков роста ВВП России
МЭР: Правдоподобные прогнозы ОЭСР по поводу роста ВВП РФ уже не удивляют
26 сентября 2024, 08:07

Фото: istockphoto/Egor Maltsev

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития. Однако ожидания международных аналитиков на 2025 год «предсказуемо занижены».
Об этом заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития РФ Лев Денисов. Накануне, 25 сентября, пересмотрели свой прогноз относительно российского ВВП на 2024 год. В мае его рост оценивался в 2,6%, тогда как теперь этот показатель составил 2,6%. В следующем году организация ожидает роста экономики России на 1,1%, что ниже показателя, прогнозируемого экспертами Минэкономразвития.

Представитель ведомства отметил, что пересмотр прогнозов международных аналитиков относительно экономики России в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Он напомнил, что в последние годы все подобные поначалу пессимистичные прогнозы относительно роста ВВП РФ затем неизбежно корректировались в сторону увеличения.

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#прогноз
#рост
#ввп
#рф
#экономика
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Воробьёв: задача властей Подмосковья – помочь в экспорте малому бизнесу
25 сентября 2024, 19:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в прошлом году из 13 млрд долларов общего объёма 9,7 млрд пришлось на несырьевой экспорт. На малый и средний бизнес приходится 1,5 млрд.
Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв после заседания Президиума Госсовета под руководством президента.
«Обсудили вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта. Наши основные области экспорта — продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы и текстиль. Большие компании получают федеральную помощь. Задача властей Подмосковья – помочь малому бизнесу», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По его словам, для этого в регионе работает Центр поддержки экспорта, внедряются новые механизмы. Это сервис «5 шагов экспортёра», экспортный контейнер для МСП. Последний помогает снизить стоимость отправки груза, а малый бизнес получает доступ к услугам крупных перевозчиков.
«Наш фонд только за прошлый год вывел на экспорт 142 компании, сумма контрактов составила 136 млн долларов», – добавил глава региона.
Он подчеркнул, что ключевую роль в экспорте играет логистика, потому ей уделяется особое внимание.
«Мы запустили сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском. Наши основные страны-партнеры для экспорта – Китай, Турция, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ», – отметил Воробьёв.
Он заверил, что власти региона и дальше будут наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать малые и средние предприятия.

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В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель

Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году

Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#экономика
#экспорт
#мсп
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В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель
25 сентября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель стартовала в Московской области в мае текущего года, к настоящему моменту подмосковные компании ввели в оборот свыше 11,2 тыс. гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В оборот введено 11251,5 га земли. Лидерами по этой работе стали пять компаний. Фермерское хозяйство «Агроэконивест» ввело в оборот 1116,5 га в округе Шаховская, компания «Агроинновация» — 858 га земли в округе Лотошино, компания «Рассвет-Авангард» — более 647 гектаров в Волоколамском округе, «РусМилк» — свыше 510 га в Луховицах и компания «ТуламашАгро» ввела в сельхозоборот свыше 319 га в Зарайске», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что сельхозпроизводители, вводящие в оборот новые земли, могут рассчитывать на возмещение половины затрат на культуртехнические работы.

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#сельское хозяйство
#земля
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году
25 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Комплекс по изготовлению металлических противопожарных конструкций строит в городском округе Домодедово компания «Смарт Техно Сервис», завершить строительство планируется ко второму квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время начались работы подготовительного этапа. Согласно плану, площадь производственно-складского комплекса составит около восьми тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии планируется выпускать в год 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии будет создано около 69 рабочих мест.

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#домодедово
#строительство
#производство
#экономика
#главгосстройнадзор мо
#инвестиции
#рабочие места
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Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания
25 сентября 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом российский лидер сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Путин подчеркнул, что данный результат, в первую очередь, является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. Глава российского государства отметил важность продвижения отечественной продукции.

По словам Путина, предприятия из РФ готовы производить большую линейку качественной и экологичной продукции. Российский лидер добавил, что в настоящее время необходимо бороться с логистическим барьерами, поскольку расходы экспортеров РФ на перевалку продукции существенно возросли.

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#рф
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В Шаховской запустят производство электрооборудования на земле за 1 рубль
25 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по выпуску композитных полых изоляторов откроет на территории городского округа Шаховская компания «Изолятор-ПИК», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят около 950 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — отметила зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря запуску предприятия в округе появится около 40 новых рабочих мест.

На предприятии будут выпускать полые изоляторы, которые компания планирует использовать как собственного производства оборудования, а так и для продажи в России и за границей.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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