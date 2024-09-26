В Москве почти 30 спорткомплексов построят по проектам КРТ возле станций метро

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В Москве будет построено не менее 25 спортивных комплексов по проектам комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в границах транспортного каркаса столицы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, реализация этих проектов вблизи станций Большой кольцевой линии метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые объекты для занятий спортом в 22 районах столицы.
Участки, выделенные под строительство спортивных комплексов, составят общей площадью 406,6 гектара, а всего их будет возведено 25, добавил заммэра. Он также сообщил, что в число спортивных объектов войдут и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и большой комплекс для командных видов спорта.
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Александр Бойцов