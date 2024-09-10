Более 100 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года

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В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы о градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он отметил, что за это время было модернизировано и построено 248,6 километра линий метро. На днях завершилась работы на первом участке Троицкой линии, на которой открылись четыре станции: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Также было открыто движение на станции «Потапово» Сокольнической линии.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в активной фазе находятся сразу 11 станций метро: семь на Троицкой ветке, три на Рублёво-Архангельской и ещё одна на Кольцевой. Также на стадии проектирования находятся 19 станций.
До 2030 года планируется открытие двух новых веток – Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской.
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В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в активной фазе находятся сразу 11 станций метро: семь на Троицкой ветке, три на Рублёво-Архангельской и ещё одна на Кольцевой. Также на стадии проектирования находятся 19 станций.
До 2030 года планируется открытие двух новых веток – Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской.
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Анастасия Чинкова