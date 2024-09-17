В Москве на 50% готов новый ФОК «Стальной»

Фото: iStock/ilkercelik
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Стальной» в Алексеевском районе Москвы готов на 50%. Об этом сообщил заместитель мэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Отмечается, что комплекс будет обладать пропускной способностью более 17 тысяч человек в сутки. Его возводят на бюджетные деньги по госпрограмме «Спорт Москвы».
В настоящее время полностью завершены монолитные работы, на 95% готова кровля. Также на 40% смонтированы внутренние инженерные системы, на 25% – системы водоподготовки для бассейнов. Производится чистовая отделка саун и на 35% готова внутренняя отделка комплекса.
Специалисты в данный момент производят монтаж фасада – облицовывают его терракотовыми панелями и устанавливают витражи, сообщил руководитель московского департамента строительства Рфик Загрутдинов.
Общая площадь ФОКа составит порядка восьми тысяч квадратных метров. Он будет введён в эксплуатацию уже в предстоящем году.
В комплексе будут представлены большой бассейн на десять дорожек, маленький бассейн для детей, зал для физподготовки, сауна и иные помещения.
Читайте также:
Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек
В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов
В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ
В настоящее время полностью завершены монолитные работы, на 95% готова кровля. Также на 40% смонтированы внутренние инженерные системы, на 25% – системы водоподготовки для бассейнов. Производится чистовая отделка саун и на 35% готова внутренняя отделка комплекса.
Специалисты в данный момент производят монтаж фасада – облицовывают его терракотовыми панелями и устанавливают витражи, сообщил руководитель московского департамента строительства Рфик Загрутдинов.
Общая площадь ФОКа составит порядка восьми тысяч квадратных метров. Он будет введён в эксплуатацию уже в предстоящем году.
В комплексе будут представлены большой бассейн на десять дорожек, маленький бассейн для детей, зал для физподготовки, сауна и иные помещения.
Читайте также:
Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек
В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов
В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ
Анастасия Чинкова