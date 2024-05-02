Россия обвинила США в срыве встречи Минфинов БРИКС

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США сорвали встречу Минфинов и Центробанков БРИКС, не предоставив визы российской стороне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Отмечается, что на встрече должны были присутствовать замминистра финансов Иван Чебесков, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и сотрудники ведомств. Они подали заявления на получение визы, но им было отказано. В результате, запланированная на вторник встреча была сорвана.
По словам Можина, посольство США заявило о готовности предоставить визы только в тот момент, когда командировки были отменены и началась конференция без участия России.
Представитель МВФ подчеркнул, что российская сторона никогда не поступала подобным образом в отношении стран Запада вне зависимости от состояния и качества двусторонних отношений.
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По словам Можина, посольство США заявило о готовности предоставить визы только в тот момент, когда командировки были отменены и началась конференция без участия России.
Представитель МВФ подчеркнул, что российская сторона никогда не поступала подобным образом в отношении стран Запада вне зависимости от состояния и качества двусторонних отношений.
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Анастасия Чинкова