В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа

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Конфликт между Израилем и Палестиной создаёт ряд неопределённостей и рисков для мировой экономики. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе исследовательской конференции.
Георгиева добавила, что мировые конфликты и иные негативные обстоятельства, влияющие на экономику, сильно сказались на положении бедного населения мира.
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Анастасия Чинкова