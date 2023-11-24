В ОАЭ изменят логотип национального знака соответствия ECAS для импортной продукции

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В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS. Это сертификация продукции, требуемая для размещения любого продукта на рынке Арабских Эмиратов. Об этом сообщили АО «Российский экспортный центр».
Соответствующий указ, подготовлен Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ. Информирование происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Изменения касаются экспорта отечественной продукции.
Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию после проверки и подтверждает ее качество и безопасность для потребителя. В перечень товаров, требующих маркировки ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, а также строительные материалы.
Участникам рынка предоставят некоторое время для того, чтобы они смогли скорректировать дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ.
На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» можно ознакомиться с предоставленными сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ. Кроме того, там можно ознакомиться и с другими изменениями, например, о введении маркировки птицеводческой продукции знаком «Free Range Chicken». Этот знак будет означать, что до попадания на прилавок домашняя птица находилась в свободном выгуле.
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Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию после проверки и подтверждает ее качество и безопасность для потребителя. В перечень товаров, требующих маркировки ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, а также строительные материалы.
На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» можно ознакомиться с предоставленными сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ. Кроме того, там можно ознакомиться и с другими изменениями, например, о введении маркировки птицеводческой продукции знаком «Free Range Chicken». Этот знак будет означать, что до попадания на прилавок домашняя птица находилась в свободном выгуле.
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Элина Позднякова