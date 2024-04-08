В ОЭЗ «Дубна» создали уникальную заживляющую повязку для сложных ран

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Эверс», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новое медицинское изделие. Это мазевая сетчатая стерильная повязки для заживления ран, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания специализируется на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств. Она уже приступил к выпуску заживляющих повязок. Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составляют 11 млн рублей. Мазевая сетка моделируется на ране любой сложности, не прилипает к раневой поверхности, не создаёт дискомфорта и болевых ощущений при снятии и замене повязки. Мазевая основа предотвращает попадание микроорганизмов. Как пояснили в министерстве, медицинское изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях, для лечения ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Читайте также:
Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортёр года 2024»
В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд
В Московской области появится новое производство изделий из пластмасс
Лора Луганская