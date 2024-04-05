В Московской области появится новое производство изделий из пластмасс

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В Сергиевом Посаде расширят производство изделий из пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие «ПОЛИСТАР» расширит производство автомобильных ковров и брызгозащиты.
Стоит отметить, что на данный момент предприятие уже занимается производством алюминиевых порогов для кроссоверов, текстильных ковриков, а также пластиковых крыльев для грузовой спецтехники.
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«Инвестиции в проект составят порядка 100 млн рублей. Из них 79,7 млн рублей, или почти 80% от общей суммы, инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа по программе «Импортозамещение». За счет развития предприятия компания создаст около 40 рабочих мест для жителей округа», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева