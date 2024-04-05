Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.
Оставить заявку н а участие в конкурсе все желающие могут на официальном сайте проекта до 30 июня 2024 года.
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«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание «Экспортер года» — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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Мира Полтева